Mercato Milan, il Wolfsburg interessato ad Hauge: servono 15 milioni di euro

MANOVRE ROSSONERE

L'agente del giocatore ha visitato la sede dei tedeschi, ancora nessuna offerta ma è tra gli obiettivi

Tutto parte da una foto su Instagram, quella del procuratore Atta Aneke durante la visita alla sede del Wolfsburg. Il norvegese è anche l'agente di Jens Petter Hauge e da lì è stato facile fare uno più uno al quotidiano Kicker che ha indagato più a fondo scoprendo che quella di Aneke non era stata solo una visita di cortesia ma uno spiffero di mercato. L'attaccante del Milan, valutato 15 milioni di euro, piace al club tedesco, che però non ha ancora fatto offerte. Getty Images

Hauge, reduce da 24 gare e cinque gol con la maglia rossonera, soprattutto nella parte finale di stagione è stato un po' messo da parte da Pioli e per questo è tra i profili milanisti accostabili ad una cessione. Non a caso era stato fatto il suo nome come possibile contropartita nella chiacchierata con l'Udinese per De Paul. Ora invece sbuca il Wolfsburg che cerca un attaccante esterno e ha già scartato Milot Rashica (Werder Brema) mentre il classe 1999 norvegese è tenuto in forte considerazione tra le possibili opzioni.