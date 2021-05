Mercato Milan, Giroud sempre più vicino: biennale da 4 milioni

MANOVRE ROSSONERE

Conferme dall'Inghilterra, l'attaccante pronto a dire sì. Colloqui col Chelsea per il riscatto di Tomori, si scalda la pista De Paul

Olivier Giroud sempre più vicino al Milan. Avevamo già parlato della situazione dell'attaccante francese in scadenza col Chelsea, dall'Inghilterra giungono nuove conferme sul giocatore che nella rosa prenderà il posto di Mandzukic. Il 34enne, fresco vincitore della Champions League e convocato dalla Francia per Euro 2020, è pronto a dire sì ad un biennale da 4 milioni di euro. Il Milan ha quindi scartato le ipotesi Scamacca (giudicato troppo acerbo) e Vlahovic (troppo costoso) e punta deciso sul 35enne francese: c'è forte ottimismo e c'è anche l'ok di Ibra. Getty Images

L'intenzione dei rossoneri è quella di chiudere prima dell'inizio degli Europei, cosa gradita anche a Giroud che così mentalmente potrebbe concentrarsi completamente sulla Nazionale.

Restando a Londra sponda Blues, sono ore calde anche per l'affare Tomori. Il difensore, in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, è uno dei primi obiettivi di Maldini e Massara per il mercato estivo. C'è già stato un tentativo per abbassare la cifra pattuita, il club inglese ha detto no, ma il rifiuto non ha demoralizzato l'intenzione del Milan di riscattare il difensore protagonista di una grande stagione. Questa può essere la settimana decisiva per definire tutto.

Come può essere la settimana decisiva per Rodrigo De Paul: l'argentino è giudicato il profilo ideale dal club rossonero, che per accontentare la richiesta di 40 milioni dell'Udinese potrebbe inserire nell'affare i cartellini di Hauge, Gabbia e anche di Maldini. I rossoneri, che triplicherebbero l'attuale ingaggio del numero 10 (1 milione), potrebbero poi fare cassa con le cessioni di Castillejo e Krunic: la pista è caldissima, tra i due club il dialogo è aperto.