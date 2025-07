Monza, preso a titolo definitivo dal Milan Adam Bakoune

Adam Bakoune è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore, che arriva a titolo definitivo dal Milan, ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione. "Nato a Wroclaw in Polonia il 6 febbraio 2006, ma italiano con origini marocchine, si mette in luce con il Milan Primavera con cui colleziona complessivamente 75 presenze in campionato e 20 in Youth League - scrive il Monza - Terzino destro veloce e dal fisico imponente, compie tutta la trafila con le nazionali giovanili italiane fino all'Under 20, con cui gioca 5 gare segnando anche un gol".