Mercato Milan: accordo Sanches-Psg per 5 mln a stagione, prima offerta per Chukwuemeka. Nodo De Ketelaere

RENATO SANCHES, ACCORDO CON IL PSG SULL'INGAGGIO

Renato Sanches sempre più vicino al Psg. Il centrocampista portoghese, obiettivo del Milan, avrebbe infatti raggiunto un accordo con il club parigino per l'ingaggio, 5 milioni di euro a stagione. Resta da trovare l'intesa con il Lille (con cui il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2023), che preferirebbe non cederlo a una diretta concorrente.

DAL BELGIO: NESSUN RILANCIO DEL MILAN PER DE KETELAERE

Mentre dall'Inghilterra arrivavano rumors su un possibile rilancio del Milan per Charles De Ketelaere, dal Belgio, e in particolare dal giornalista di RTL Belgio Alexandre Braeckman, è arrivata una secca smentita: i rossoneri, scrive sul suo profilo twitter il giornalista, non hanno alzato l'offerta e la distanza tra le parti resta immutata: 30+2 di bonus i soldi messi sul piatto da Maldini e Massara, 35 i milioni richiesti dal Bruges. Dead line fissata per martedì.

CHUKWUEMEKA, PRONTA LA PRIMA OFFERTA

Con Renato Sanches sempre più in direzione Parigi, il Milan punta dritto su Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell'Aston Villa con cui ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è pronto a fare la prima offerta ai Villans, che al momento chiedono 20 milioni di euro. Il giocatore piace anche a Psg e Barcellona.

MILAN IN POLE PER MANCINI, ATTACCANTE CLASSE 2004

Il Milan in vantaggio sulla concorrenza per l'attaccante classe 2004 del Vicenza Tommaso Mancini. Lo riporta calciomercato.com. Sulle tracce del giocatore anche Juve, Empoli e club all'estero.



NDICKA, PARLA IL DS DELL'EINTRACHT: "SAPPIAMO DELL'INTERESSE"

Per Kicker, il ds dell'Eintracht Francoforte Markus Krosche ha affrontato il tema dell'interesse rossonero per il centrale Evan Ndicka: ""Sappiamo dell'interesse del Milan. Finora non ci sono offerte". Ndicka rimane una pista alternativa a quella di Tanganga.

TANGANGA PRESSA IL TOTTENHAM: VUOLE IL MILAN

Japhet Tanganga sta facendo pressione sul Tottenham affinché venga chiusa la trattativa con il Milan. Le parti stanno trattando e lo scoglio da superare è la formula: i rossoneri vogliono un prestito oneroso con diritto di riscatto, gli Spurs spingono per l'obbligo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.