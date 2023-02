The Best FIFA Football Awards 2022: Messi miglior giocatore

L'EVENTO

A Parigi Argentina "pigliatutto": Scaloni batte Ancelotti, Martinez miglior portiere

Best FIFA Football Awards 2022: tutti i vincitori



















© FIFA 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La premiazione della settima edizione del "The Best FIFA Football Awards" si è svolta all'insegna dell'Argentina, che ha fatto incetta di premi. Lionel Messi è stato nominato miglior giocatore, Emiliano Martinez miglior portiere e Lionel Scaloni ha battuto la concorrenza di Carlo Ancelotti per il titolo di miglior tecnico. All'Argentina va anche il "Best FIFA Fan Award". Tra le donne Alexia Putellas miglior giocatrice e Sarina Wiegman miglior allenatore. Premio Puskás a Marcin Oleksy.

LA CRONACA DELLA PREMIAZIONE

22.37 - Messi "The Best FIFA - Miglior giocatore"

E' Lionel Messi il "The Best FIFA - Miglior giocatore". L'argentino ha battuto Benzema e Mbappé. "E' un piacere essere qui e aver vinto - ha detto -. Ringrazio i miei compagni e il tecnico dell'Argentina. Questo è un riconoscimento del gruppo. Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza. Grazie a Dio ho potuto vincere la Coppa del Mondo. Ringrazio la mia famiglia e gli argentini per aver vissuto nella maniera in cui abbiamo vissuto il Mondiale. Un bacio ai miei figli che mi stanno guardando".

22.33 - La finale dei Mondiali in Qatar

I presentatori introducono un video per rivivere l'incredibile finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina.

22.28 - Alexia Putellas "The Best FIFA - Miglior giocatrice"

Torna sul palco Infantino. Il premio "The Best FIFA - Miglior giocatrice" viene assegnato a Alexia Putellas. La fuoriclasse del Barcellona bissa il successo della scorsa stagione.

22.15 - Premiata la Top 11 maschile

La Top 11 The Best FIFA maschile è composta da: Courtois, Hakimi, Cancelo, Van Dijk, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema, Haaland.

22.07 - Premiata la Top 11 femminile

La Top 11 The Best FIFA femminile è composta da: Christiane Endler, Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Williamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdof, Alex Morgan, Sam Kerr, Beth Mead.

22.03 - Tifosi dell'Argentina "The Best FIFA Fan Award"

Il premio "The Best FIFA Fan Award" va ai tifosi dell'Argentina. Sul palco un supporter dei Campioni del mondo con tanto di tamburo.

21.58 - Premio Fair play a Luka Lochoshvili

Il premio "The Best FIFA - Fair play" va Luka Lochoshvili per aver salvato la vita a Georg Teigl con il suo intervento immediato in campo durante la partita del campionato austriaco tra Austria Vienna e Wolfsberger.

21.50 - Scaloni "The Best FIFA - Miglior allenatore maschile"

Fabio Capello consegna a Lionel Scaloni il premio "The Best FIFA - Miglior allenatore maschile". "E' un premio che arriva grazie ai calciatori è enorme - ha detto -. Ringrazio i 26 che ci hanno consentito di vincere i Mondiali. Grazie alla Federazione argentina di avermi dato la possibilità di vincere un Mondiale". "Non c'è la cosa più bella di vedere la gente del tuo Paese felice. I ragazzi hanno giocato e vinto per loro", ha continuato. "Dedico alla mia famiglia questo premio", ha concluso.

21.42 - Sarina Wiegman "The Best FIFA - Miglior allenatore femminile"

Il premio "The Best FIFA - Miglior allenatore femminile" va al ct dell'Inghilterra Sarina Wiegman. "Io amo il calcio e negli anni ho visto crescere il calcio femminile in maniera incredibile - ha detto -. E' bellissimo essere qui a celebrare il calcio femminile nel mondo". "In platea ci sono idoli che hanno ispirato ragazzi e ragazze - ha aggiunto -. Ma la crescita veloce nasconde anche dei pericoli. Vanno fatti i passi giusti mantenendo il senso di responsabilità combattendo sul campo e fuori in maniera corretta e leale". "Voglio ringraziare anche tutte le persone che non sono qui, ma hanno avuto un impatto importante sul calcio femminile. Speriamo presto di avere strutture all'altezza. Voglio ringraziare anche la mia famiglia, che mi vede più in tv che a casa".

21.35 - Premio Puskás a Marcin Oleksy

Alessandro Del Piero consegna il premio "The Best FIFA - Premio Puskás, Miglior gol dell'anno" a Marcin Oleksy, attaccante senza una gamba autore di una rete incredibile in rovesciata i Warta Poznan-Stal Rzeszow.

21.30 - Emiliano Martinez "Miglior portiere maschile"

Julio Cesar consegna a Emiliano Martinez il premio di "The Best FIFA - Miglior portiere maschile". "Tutti conoscono la mia storia e la grande gavetta che ho fatto vincendo il Mondiale a 36 anni - ha detto il campione del mondo con l'Argentina -. Essere argentino e alzare la coppa del Mondo è stato incredibile insieme alla grande connessione col nostro popolo. "Grazie alla mia famiglia, all'Aston Villa e all'Argentina, ho realizzato il sogno della mia vita. Quando mi chiedono chi sono i miei idoli penso sempre a mio padre e a mia madre. Sono loro i miei idoli", ha aggiunto.

21.22 - Mary Earps "Miglior portiere femminile"

Didier Drogba consegna all'inglese Mary Earps il premio di "The Best FIFA - Miglior portiere femminile". "Grazie a chi mi ha votato. Sono onorata - ha dichiarato -. Devo ringraziare chi ha creduto in me. Grazie a tutte le mie compagne di squadra e agli allenatori dello United e dell'Inghilterra. Grazie a Serena per aver assecondato i miei sogni e la possibilità di realizzarli".

Best FIFA Awards: parata di stelle a Parigi



































































































21.12 - Premio speciale per Pelè

Ronaldo consegna un premio speciale per Pelè a Marcia Cibele Aoki, terza moglie dell'ex stella brasiliana. Poi altri in sala ricordano il campione scomparso il 29 dicembre 2022.

21.08 - Ronaldo sul palco

Sale sul palco Ronaldo il Fenomeno. "E' un piacere essere qui. Quando parlo di Pelè vedo un giocatore molto più avanti rispetto al suo tempo. E' stato di isprazione per me e per tanti altri. Calciava con entrambi i piedi ed era completo. Era estremamente intelligente e per me anche un amico. QUando ho avuto il primo infortunio al ginocchio è venuto a trovarmi per mostrarmi il suo affetto. E poi è stato presente quando abbiamo vinto il Mondiale in Korea-Giappone. Lui giocava quando il mondo era più razzista di oggi. Ha dimostrato che un uomo di colore poteva essere il migliore e vincere il razzismo. Questa lotta non è conclusa. E' stato il più grande in campo e ha avuto un impatto enorme per la società"

21:05 - Omaggio a Pelé

Dopo il discorso introduttivo di Infantino, viene mandato in onda un video celebrativo di Pelé impreziosito dalle parole dell'ex leggenda brasiliana.

21.00 - Inizia la premiazione: parla Infantino

La premiazione prende il via. Accanto ai presentatori sale subito il presidente della Fifa Gianni Infantino che ha dato il benvenuto a tutti i presenti e alle persone collegate in tutto il mondo. "Benvenuti a Parigi per una grande serata. Celebreremo anche i tifosi di tutto il mondo insieme a tante leggende del calcio", ha detto. "Grazie al Qatar per aver ospitato il mondo in occasione degli ultimi Campionati del Mondo di calcio", ha aggiunto. "Nell'ultimo anno ci sono stati anche degli eventi tristi come la morte di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli - ha continuato -. E poi Pelè, il re. L'abbiamo perso e ci manca molto, ma è eterno e sarà sempre con noi".



20.30 - Parata di stelle sul red carpet

E' iniziato il countdown per la cerimonia di premiazione dell'edizione 2022 del "The Best FIFA Football Awards". Prima dell'evento grande parata di stelle del calcio sul red carpet con campioni del presente e del passato.

20.00 - Tutto pronto per la cerimonia