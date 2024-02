Da Osimhen a Leao e Lautaro: Serie A terreno di caccia del Psg per il post Mbappé

IL DOMINO ATTACCANTI

La partenza del francese per Madrid scatena i parigini alla ricerca di un sostituto di alto livello

Questa volta il matrimonio Mbappé-Real Madrid si farà davvero. Nessun dubbio se, come riferisce il Corriere della sera, perfino Le Parisien, l’organo di stampa più vicino al Psg, dà l'affare per concluso. Kylian firmerà un contratto fino al 2028 per 70 milioni lordi a stagione più quel bonus alla firma di 125 che farebbe vacillare anche la più fedele bandiera di qualsiasi club. Florentino, si sa, quando fa le cose le fa in grande e rimarrà poi il dubbio di chi potrà fermare una corazzata armata da gente come Bellingham, Vinicius e Mbappé.

Ma questi sono pensieri secondari per chi deve lavorare per sostituire una delle punte più forti del mondo. Non c'è molto in giro di quel livello. Haaland, Kane e Levandowski con si muovono. Non resta che provare a pescare in Serie A. Se c'è da privilegiare la qualità poco importa se possa arrivare un esterno sinistro o una punta centrale. D'altra parte Mbappé sa fare entrambe le cose. L'arrivo più probabile è quello di Osimhen. De Laurentiis ha già detto che se ne andrà e, nonostante le sirene inglesi, è proprio da Londra e dintorni che danno per certo il passaggio del nigeriano a Parigi. A luglio potrebbe sbarcare in Ligue 1 per una cifra non inferiore ai 120 milioni, quelli della clausola inserita da Adl nel contratto.

Se però davvero Osi scegliesse la Premier, il Psg ha un altro nome caldo nel mirino, quello di Rafa Leao. Il portoghese ha prolungato da poco il contratto con i rossoneri fino al 2028, con uno stipendio da 7 milioni e una clausola rescissoria da 175 milioni, esercitabile dal 5 al 15 luglio. "Negli altri periodi dell'estate i colloqui sono liberi", scrive il Corriere della sera, aggiungendo anche che Leao è un pallino di Luis Campos, uomo mercato del Psg, che ha avuto modo di apprezzarlo nella comune esperienza al Lille.

Più complicato arrivare a Lautaro, diventato ancora più appetibile dopo la stagione super che sta facendo e le trattative ancora in ballo per il rinnovo. Nonostante gli attestati di amore reciproco tra l'argentino e il club nerazzurro, ancora non si è trovato l'accordo e le parole dell'agente Alejandro Camano ("Deve avere ciò che merita") fanno pensare che la trattativa non sia così semplice. Se poi dovesse inserirsi il Psg con un'offerta concreta, ogni scenario diventerebbe possibile.