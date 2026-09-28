Patric: "Alla Lazio diventato uomo, dato tutto per questa maglia"

Il difensore lascia i biancocelesti dopo 11 anni e si trasferisce all'Al-Ittifaq

28 Set 2026 - 12:31
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Patric lascia la Lazio dopo 11 anni © instagram

Patric lascia la Lazio dopo 11 anni © instagram

"Sono arrivato qui che ero un bambino e ora me ne vado da uomo. Nemmeno nei miei sogni più belli avrei potuto immaginare una storia d'amore così". Sono parole al miele quelle con cui Patric saluta la Lazio dopo essere stato ceduto a titolo definitivo all'Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti.
"Abbiamo vinto, perso, sofferto e festeggiato, ma quello che porterò veramente con me è il vostro amore", afferma il difensore ai canali del club biancoceleste.
Difficile spiegare per lui cosa significhi lasciare una maglia che ha difeso per ben 11 anni: "Ho sempre detto che sarei rimasto fino a quando avrei sentito di poter dare tutto, oggi me ne vado con il cuore pieno, ma una parte di me rimarrà qui per sempre", conclude Patric. Intanto la Lazio affronterà sabato prossimo in amichevole a Formello la Juve Stabia. 

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