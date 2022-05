Kessie dice addio al Milan: "Lo scudetto il modo migliore per salutarsi"

FUTURO A BARCELLONA

L'ivoriano: "Sono sensazioni veramente forti. Sono felice per tutti"

Terminata la stagione con la conquista di un fantastico scudetto, per Franck Kessie è tempo di salutare il Milan. "Mi resta meno di un mese di contratto, ma il rinnovo è impossibile - le sue parole ai microfoni di Canal + Sport Africa -. Sono venuto per un progetto di 5 anni, siamo tornati in Champions e abbiamo vinto lo scudetto. Penso non ci sia modo migliore per partire".

Il centrocampista ivoriano è ormai da mesi promesso sposo al Barcellona, ma un pezzo del suo cuore resterà sempre a Milano. "Sono sensazioni veramente forti. Sono stati 5 anni molto importanti dove ho sposato un progetto - ha spiegato -. Sono molto felice per la società, per i miei compagni, per l’allenatore, per me e la mia famiglia".

