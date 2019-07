In Argentina: "Il Milan ha già un accordo con Correa"

IL RETROSCENA

Angel Correa si sarebbe promesso al Milan. Anzi, i rossoneri avrebbero strappato più di una promessa al 24enne in forza all'Atletico Madrid. Secondo il canale sportivo argentino Tyc Sports non mancherebbe infatti già un accordo tra la società di via Aldo Rossi e l'attaccante di Rosario. Resterebbe da definire - e non è poco - l'affare con il club spagnolo. I biancorossi vorrebbero guadagnare dalla cessione circa 50 milioni, il Diavolo sarebbe invece disposto a mettere sul piatto una cifra inferiore. Milan, ora l'obiettivo è Correa

Un aiuto al Milan potrebbe arrivare da Jorge Mendes. Il potente procuratore, come emerso nei giorni scorsi. sarebbe all'opera per favorire gli addii di André Silva (destinazione Monaco) e di Cutrone (poco convinto però dall'opzione Wolverhampton) e consentire così allo stesso Milan di effettuare un'operazione dispendiosa dal punto di vista economico. Nel corso della prossima settimana potrebbe tenersi un vertice fra i due club per discutere ed eventualmente intensificare la trattativa. Boban, Maldini e Massara tenteranno di accontentare Giampaolo mettendo a disposizione un elemento duttile (è in grado di muoversi da ala e seconda punta) e adatto al gioco del tecnico ex Samp.