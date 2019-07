Calciomercato Milan, Angel Correa è il nome nuovo, André Silva e Cutrone verso l'addio

18/07/2019

La rivoluzione non è alle porte, ma le basi per portarla avanti sono state poste: il Milan è pronto a cedere Patrick Cutrone e André Silva e intascare così i soldi necessari all'acquisto di Angel Correa , nome nuovo sul taccuino del club. Servono circa 55 milioni per convincere l' Atletico Madrid a cederlo, i rossoneri proveranno il colpaccio.

Un altro Correa era stato accostato nei giorni precedenti ai rossoneri, lo Joaquin della Lazio. Ma adesso è l'argentino in forza ai colchoneros in cima ai desideri di Massara, Maldini e Boban. Ovviamente non è una trattativa semplice, ma dietro c'è l'agente Jorge Mendes, regista di una triplice operazione che avrebbe del clamoroso.



Il portoghese, infatti, sta lavorando anche per portare Cutrone al Wolverhampton e André Silva al Monaco. Nel gioco di Giampaolo, del resto, serve una seconda punta che giri intorno a Piatek, e tramite la cessione degli altri due centravanti in rosa, il tecnico può avere un giocatore più funzionale al suo progetto. Così ora il club è al lavoro per il 24enne argentino che l'anno scorso ha segnato 3 reti in campionato e ha uno score massimo di 8. Non un bomber, insomma, ma il compagno ideale di un bomber.