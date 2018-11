Il retroscena: Milinkovic Savic "milanista" per una notte

24/11/2018

E' stato quasi milanista per una notte, dentro la notizia più clamorosa e in certo modo controversa della storia del calciomercato. Milinkovic-Savic e il Milan si troveranno domenica all'Olimpico, da avversari, in una di quelle partite che nell'arco di una stagione valgono più che doppio. C'è di mezzo un pezzo importante di corsa Champions ma, prima ancora, c'è l'onda lunga di una trattativa di mezza estate che sui social era una certezza e sui giornali qualcosa di simile a una bufala. Per questo stupisce in parte e in parte no quanto scrive oggi il Corriere della Sera. Citiamo: "Nella notte tra il 16 e il 17 agosto nella casa di Cortina del presidente della Lazio - racconta la collega Monica Colombo -, trillò il telefono... Trasecolò quando da Milano gli venne formulata la proposta per strappare il centrocampista che Leonardo pochi giorni prima aveva definito 'un sogno non per noi'. Il Milan del nuovo corso mise sul piatto 30 milioni per il prestito e 90 per il riscatto".