Il Milan va in fascia: sondato Politano

IL BLITZ

Il cambio di modulo? C'è tempo. Questo, almeno, a guardare le mosse di mercato - in questo caso a sorpresa - del Milan. L'ultimo giocatore finito nel mirino di Boban e Maldini è infatti Matteo Politano, esterno offensivo in uscita dall'Inter, perfetto per il 4-3-3 e per innescare Ibra e pronto a trasferirsi sull'altra sponda del Naviglio. Gli agenti del giocatore nerazzurro sono infatti stati avvistati nella sede milanista dove si sono intrattenuti con la dirigenza rossonera e hanno ascoltato le proposte del club di via Aldo Rossi ponendo le basi per un'intesa. L'eventuale approdo di Politano al Milan spalancherebbe le porte alla cessione di Suso, anche lui ormai destinato a partire.

Il problema, come sempre, è far quadrare i conti. Se infatti per Politano non sembrano poterci essere problemi sul fronte ingaggio e tutto sommato anche l'Inter non dovrebbe mettersi troppo di traverso - i nerazzurri hanno provato a trattare con il Napoli uno scambio proprio tra il piccolo esterno e Llorente, affare poi saltato - anche in questa occasione non sembra invece banale trovare una soluzione giusta per Suso. Il Milan, ovviamente, non ha intenzione di svenderlo e non può lasciarlo partire senza offerte adeguate, ma nonostante l'interesse più volte manifestato da diversi club spagnoli, non è mai arrivata, fin qui, l'offerta giusta, vale a dire una proposta da circa 30/35 milioni.

Qualcosa, però, si muove, con nel frattempo Borini e Reina vicini rispettivamente a Verona e Aston Villa. Il Milan resterà molto attivo fino al termine del mercato e la sensazione è che le partenze, questa volta, possano essere davvero parecchie.