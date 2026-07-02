Il Milan si inserisce tra il Napoli e la Lazio per Gila: avviati i primi contatti con l'agente

La richiesta di Lotito è chiara: per lo spagnolo servono almeno 25 milioni di euro, cifra dalla quale gli azzurri sono ancora lontani. Per il Milan, dunque, si tratterebbe di far ripartire da zero una trattativa avviata mesi fa, quando Igli Tare era ancora in società e programmava con lo stesso Allegri la nuova stagione. La mancata qualificazione in Champions League il conseguente azzeramento societario e sportivo hanno poi cambiato le priorità di Gerry Cardinale, ma ora l'inserimento del Diavolo è forte e sarebbero già stati avviati anche i contatti con gli agenti.