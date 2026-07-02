Manovre rossonere

Il Milan si inserisce tra il Napoli e la Lazio per Gila: avviati i primi contatti con l'agente

Il difensore biancoceleste è da tempo nel mirino dei partenopei ma i rossoneri vogliono provare a portarlo a Milano 

02 Lug 2026 - 23:34
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Dopo aver chiuso l'acquisto di Gonçalo Ramos e non essere riuscito a riportare a casa Mattia Liberali, il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi da consegnare a Ruben Amorim

La priorità della dirigenza rossonera è ora un centrale: sfumato Antonio Silva e con Gonçalo Inacio sempre sullo sfondo, nelle ultime ore il Diavolo sta provando a soffiare Mario Gila al nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. Il difensore della Lazio è da tempo nel mirino del direttore sportivo Manna, ma i partenopei non hanno ancora raggiunto un accordo con i biancocelesti. 

La richiesta di Lotito è chiara: per lo spagnolo servono almeno 25 milioni di euro, cifra dalla quale gli azzurri sono ancora lontani. Per il Milan, dunque, si tratterebbe di far ripartire da zero una trattativa avviata mesi fa, quando Igli Tare era ancora in società e programmava con lo stesso Allegri la nuova stagione. La mancata qualificazione in Champions League il conseguente azzeramento societario e sportivo hanno poi cambiato le priorità di Gerry Cardinale, ma ora l'inserimento del Diavolo è forte e sarebbero già stati avviati anche i contatti con gli agenti. 

Sull'ex Real Madrid c'è anche l'Atalanta di Maurizio Sarri, ma al momento la Dea è la pretendente più defilata visto che offre solo delle contropartite (come Daniel Maldini) mentre la Lazio vuole monetizzare fin da subito per finanziare il proprio mercato.  

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan

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