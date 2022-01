Il Milan prova ad anticipare l'arrivo di Kolo Muani

MERCATO

Maldini vuole evitare che altri club si inseriscano sull'attaccante, a fargli posto potrebbe essere Pellegri

In attesa di capire chi prenderà il posto dell'infortunato Kjaer in difesa, il Milan lavora anche sul reparto offensivo. E non solo in vista della prossima stagione, visto che un innesto potrebbe essere fatto già questo mese. Si tratta di Randal Kolo Muani, il cui arrivo potrebbe essere anticipato nonostante a giugno si liberi a parametro zero. Perché? Perché sul giovane attaccante del Nantes si sono fiondate anche Eintracht Francoforte e Marsiglia e così Maldini vorrebbe evitare di essere sorpassato.

Per questo si sta pensando di mettere in piedi una trattativa lampo con il club francese dopo che ci sarebbe già un'intesa di massima con il giocatore. Kolo Muani viene valutato attorno ai 10 milioni di euro, ma vista l'imminente scadenza, potrebbe essere pagato qualche milione in meno.

Sta di fatto che il suo arrivo aprirebbe le porte all'uscita di un altro attaccante. In particolare, il candidato quasi unico è Pietro Pellegri, il cui rendimento finora è stato ben di sotto alle attese. Il giovane di proprietà del Monaco avrebbe bisogno di giocare e per questo potrebbe essere dato in prestito nella seconda parte della stagione, in modo da ritrovare condizione e convinzione nei propri mezzi.