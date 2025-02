Il Milan non si ferma a Gimenez: oggi giornata chiave per Joao Felix. Nuovi contatti con Mendes

Il Milan non ha intenzione di fermarsi a Santiago Gimenez in attacco. La giornata di oggi sarà molto importante per capire il destino di Joao Felix, pallino di Conceiçao: i rossoneri lo vogliono subito in prestito dal Chelsea. Il suo agente, Jorge Mendes, è già in azione: in queste ore il noto procuratore avrà nuovi contatti con i rossoneri e l'Aston Villa (Emery si è già assicurato Rashford e Asensio) per portare avanti la cessione del suo assistito. Naturalmente ci sono da convincere i Blues, poco inclini a liberarsi in prestito del portoghese ad appena sei mesi dal suo acquisto. Lo scorso agosto infatti, il club inglese lo ha acquistato dall'Atletico Madrid sborsando ben 52 milioni di euro.