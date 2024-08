Il Milan non molla Fofana: si continua a trattare con il Monaco

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri insistono per il centrocampista francese, ma la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia. Intanto lunedì visite e firma per Emerson Royal

Ci si proverà fino all'ultimo minuto di questo mercato perché, è chiaro, Youssouf Fofana è considerato centrale nel progetto del nuovo Milan. Come poi andrà a finire è difficile dirlo, perché i problemi ci sono e non sono facilmente superabili e la distanza tra la domanda del Monaco, fermo a 30 milioni, e l'offerta rossonera è ancora ampia. Nonostante questo l'aria che si respira in via Aldo Rossi è di cauto ottimismo. Il Milan ha l'accordo da tempo con il giocatore, e questa è una carta importante da mettere sul tavolo della trattativa, il club del Principato, però, per il momento ha alzato un muro invalicabile nella speranza, certamente, che arrivi da altrove un'offerta diversa, più importante, che sblocchi definitivamente questo empasse.

La volontà di Fofana è però chiara: vuole il Milan e, fin qui, non ha preso in considerazione nuove proposte. Il che, almeno, lascia sempre aperta una porta che con il passare dei giorni potrebbe spalancarsi, visto il rischio di perdere il giocatore a zero tra un anno appena. Ma tant'è, siamo ancora alle schermaglie di qualche settimana fa, con i dialoghi che non si sono mai interrotti e l'attenzione, ovvia, verso altri profili, perché un eventuale naufragio della trattativa non prenda di sorpresa Moncada e Furlani.

Che, nel frattempo, aspettano lunedì Emerson Royal, l'ultimo arrivato in rossonero. Per lui tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto. E' il rinforzo numero tre, prima di una settimana che porterà alla prima giornata di campionato e di 15 giorni che si annunciano caldissimi verso il gong del mercato. C'è da "ripulire" un po' la rosa con qualche uscita e, semmai, ritoccare qualcosina in entrata. Fofana a parte, perché lui è considerato imprescindibile. Da sempre.

