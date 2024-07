Il Milan ha scelto Morata, Ibra si è mosso in prima persona

MANOVRE ROSSONERE

Lo svedese avrebbe chiamato il capitano della Spagna per garantirgli che con Fonseca avrà un ruolo centrale, rossoneri pronti a pagare la clausola, ma c'è distanza sullo stipendio

Incredibile Morata, infortunato da un addetto alla sicurezza

















© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan continua la caccia al centravanti che prenderà il posto di Olivier Giroud, ma la novità è che i rossoneri, perso Zirkzee che andrà allo United, sembrano finalmente aver scelto il profilo giusto: Alvaro Morata. Per arrivare al capitano della Spagna, che può liberarsi dall'Atletico Madrid col pagamento di una clausola rescissoria da 13 milioni, si sta muovendo in prima persona anche Zlatan Ibrahimovic, che secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe telefonato all'attaccante ex Juve spiegandogli che a Milanello tutti lo ritengono il rinforzo giusto per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche umane, e che avrà un ruolo centrale nel nuovo progetto di Paulo Fonseca.

Ottenute tutte le rassicurazioni del caso Morata, che ieri sera ha conquistato la finale di Euro 2024 con le Furie Rosse ma che recentemente ha dichiarato di voler lasciare la nazionale e anche la Spagna e che in Italia tornerebbe volentieri, si sarebbe di fatto promesso al club di via Aldo Rossi. I 13 milioni della clausola non rappresentano un problema per il club rossonero, ma al momento ci sarebbe ancora un po' di distanza tra le parti e ci sarebbero da sistemare gli ultimi dettagli economici del nuovo contratto.

Il Diavolo offre all'attaccante spagnolo un triennale da quattro milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre il 31enne madrileno chiede un quadriennale fino al 2028 a una cifra un po' più alta, intorno ai cinque milioni (attualmente ne guadagna 5,5 e sa che a 31 anni questo potrebbe essere l'ultimo contratto 'pesante' della carriera).

Una distanza che comunque non sembra mettere a rischio il buon esito della trattativa, anche se per chiudere bisognerà aspettare la fine dell'Europeo visto che Morata, dopo aver eliminato proprio Giroud oltre a Theo e Maignan (e Fofana?), domenica giocherà la finale di Euro '24.

Un altro indizio che sembra spingere Morata a Milano arriva dalla Spagna, perché l'Atletico Madrid per rimpiazzarlo si è messo sulle tracce del francese del PSG, Randal Kolo Muani, autore del gol del momentaneo vantaggio nella semifinale poi persa 2-1 contro la Spagna.

