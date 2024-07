Alvaro Morata vuole lasciare la Spagna e chiama il Milan: "Qui non c'è rispetto per nessuno"

IL DISAGIO

Il calciatore della Roja e dell'Atletico Madrid ha rilasciato un'intervista a El Mundo spiegando il proprio disagio a vivere nella Penisola Iberica

Le parole d'amore espresse da Alvaro Morata nei confronti dell'Atletico Madrid giusto qualche settimana fa sembrano ormai essere acqua passata. L'attaccante dei Colchoneros è stato accostato più volte al Milan e, complice anche l'approdo di Joshua Zirkzee al Manchester United, sembra che la trattativa possa andare in porto. In questo caso potrebbe pesare la volontà del giocatore iberico che non ha nascosto di non sentirsi più compreso nel proprio paese d'origine tanto da pensare di lasciare la Nazionale al termine degli Europei.

"Non sono affatto infelice. Ma è vero che in Spagna mi è molto difficile essere felice. Alla fine esce sempre qualcosa da qualche parte. L'altro giorno per aver fatto un gesto ai giornalisti, semplicemente fischiando, un gesto che sarebbe rimasto tra noi, ma qualche giornalista lo ha tirato fuori e... Era solo un gesto, ma qualcuno ne ha approfittato per criticare, come sempre. Per quanto riguarda la questione se mi hanno dato un cartellino giallo o meno, alcuni hanno detto 'spero che glielo diano', oppure 'giochiamo meglio senza di lui'. Anche quando le cose vanno bene... - ha spiegato Morata in un'intervista rilasciata a El Mundo -. Giovane, bello, con soldi, una moglie meravigliosa e bellissimi bambini... Di cosa posso lamentarmi? Sì lo so, lo so. Molte volte sono felice, ma altre volte è difficile per me. È la mia personalità, sono così, è dura per me... Quando torno a casa sono sempre super felice, ma davanti alla gente mi sento nudo e forse questo non mi ha permesso di dare tutto quello che avevo. Molte volte è molto difficile essere in Spagna perché c'è sempre qualcuno che dice qualcosa di carino e un altro che... Motivo per cui l'ho detto molte volte, sono più felice fuori dalla Spagna. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c'è rispetto per niente e per nessuno".

Vedi anche Milan Morata: "Futuro? Vorrei restare all'Atletico Madrid, ma non si sa mai" Una bordata che va a colpire direttamente il popolo iberico, ma che al tempo stesso lancia un assist chiaro ai rossoneri che potrebbero trovare in lui il numero 9 tanto atteso da Paulo Fonseca e dai tifosi. Il tutto però dovrà essere valutato al termine degli Europei quando arriverà una decisione sul suo futuro in Nazionale: "Può darsi che lasci la Nazionale, è una possibilità di cui non voglio parlare molto, ma è probabile - ha chiosato l'ex calciatore della Juventus -. Ho detto che muoio dalla voglia di vincere titoli con l'Atletico, poi bisogna valutare cosa vale la pena e cosa no".