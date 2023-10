Il Milan ha in pugno Miranda: summit col Betis per anticipare l'arrivo a gennaio

IL RINFORZO

Il terzino spagnolo va in scadenza a giugno 2024: con 2-3 milioni potrebbe sbarcare a Milanello alla riapertura del mercato

© Getty Images Il Milan ha in pugno Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo in scadenza di contratto col Betis Siviglia. Dopo l'assalto fallito in estate, il club rossonero è tornato alla carica e ha superato la concorrenza delle rivali. Da limare ancora dei dettagli economici, ma il classe 2000 ex Barcellona vuole i rossoneri. Resta solo da capire se l'affare verrà finalizzato alla riapertura del mercato a gennaio oppure si aspetterà la scadenza del contratto a giugno.

L'idea della società rossonera è quella di portare Miranda in Italia già a gennaio, ma il pallino è in mano al Betis che nei prossimi giorni dovrà decidere se liberarlo già a gennaio incassando un indennizzo da 2-3 milioni di euro o trattenerlo fino a fine stagione.

Almeno pubblicamente, il club andaluso, prova a fare muro per quello che nei piani di Pioli sarebbe il vice-Theo Hernandez. "Stiamo parlando da alcune settimane per prolungare il suo contratto - ha spiegato il ds Ramon Planes -. Questa è la volontà del club. Vogliamo che continui. Poi ci vuole la voglia di due parti, la società e il giocatore, e la società vuole prolungare".

Vedi anche Milan Milan, emergenza al centro della difesa: Simic promosso, spazio a Bartesaghi La trattativa tra Milan e Betis partirà nei prossimi giorni, al massimo settimana prossima. Il summit servirà ai rossoneri per capire le intenzioni degli spagnoli, che navigano in buone acque e potrebbe accontentarsi di un piccolo indennizzo piuttosto che perderlo a zero la prossima estate.