Il Milan chiama Camarda per il Parma: Fonseca studia tutte le alternative

MILAN

Senza Morata il tecnico portoghese ha varie opzioni: da Okafor a Pulisic passando per una nuova chance a Jovic

Se le voci sul futuro di Rafa Leao non hanno minimamente scomposto la serenità dell'ambiente Milan (il portoghese è incedibile per il club), diversa è la situazione sul fronte infortuni. Lo stop occorso a Morata dopo la prima presenza ufficiale ha rievocato vecchi incubi, ma c'è una certezza: i rossoneri non pescheranno sul mercato per dare un'alternativa di assoluta garanzia. Ci sono Jovic e Okafor (sebbene quello di prima punta non è il loro ruolo più congeniale), ma soprattutto Francesco Camarda che già sta facendo faville col Milan Futuro. Solo lo scorso sabato infatti, il baby-prodigio ha realizzato una doppietta nella gara di Coppa Italia Serie C vinta dai meneghini ai danni del Novara.

Con Morata out, scontato dire che il bomber appena 16enne farà parte della lista dei convocati. Praticamente impossibile vederlo dall'inizio, più facile a gara in corso se il match dovesse mettersi in salita e ai rossoneri dovesse servire un'attaccante abile in area di rigore. Fonseca, in quel di Milanello, sta valutando più piste per sopperire alla mancanza di colui che avrebbe dovuto prendere le redini di Giroud in questa stagione.

Jovic ha deluso col Torino, Okafor è invece in gran forma: lo svizzero potrebbe davvero partire dal 1', magari scambiandosi costantemente il ruolo con Rafa Leao al centro dell'attacco. Da non dimenticare infine l'opzione Pulisic falso nueve, con l'americano già provato come riferimento unico offensivo in occasione delle amichevoli disputate negli Usa nelle scorse settimane.