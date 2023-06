Il ct Usa: "Milan attraente per Pulisic". Ma irrompe il Lione

MANOVRE ROSSONERE

Il calciatore ha il doppio passaporto croato e americano ed è in uscita dal Chelsea: servono 20 milioni di euro

© Getty Images Christian Pulisic è uno dei tanti esuberi in casa Chelsea e il suo nome è accostato al Milan, alla caccia di rinforzi in attacco. Il ct degli Usa, Gregg Berhalter, spinge il calciatore verso Milanello. "Christian gioca nel Chelsea. Ma l’Italia e il Milan sono tuttora destinazioni molto attraenti, anche grazie alla possibilità di essere protagonisti in Champions League - ha detto a La Gazzetta dello Sport -. Però nessun consiglio, si tratta di scelte personali". Sull'attaccante, intanto, è piombato il Lione, che ne ha fatto l'obiettivo primario del suo mercato.

Pulisic ha il doppio passaporto e per il Milan è un vantaggio non da poco: quello croato gli permetterebbe di lasciare un posto libero per l'acquisto di un rinforzo extracomunitario. Grazie a quello statunitense, lo stesso del patron Cardinale, accalappierebbe la fan base americana e rafforzerebbe l’immagine del Milan negli States.

Acquistato dal Chelsea per 64 milioni di euro nel 2019 dal Borussia Dortmund, il suo cartellino è sceso di molto, anche perché il suo contratto ha scadenza 30 giugno 2024. Più che il cartellino (circa 20 milioni di euro), a spaventare il Milan è l'ingaggio da circa 9 milioni di euro lordi. Tanti soldi che potrebbero essere in parte risparmiati grazie al Decreto Crescita.

In casa Milan, però, non possono temporeggiare più di tanto, visto che il Lione fa sul serio per il calciatore statunitense. La trattativa per i francesi si preannuncia comunque molto complicata perché il club non ha ancora superato il controllo della DNCG (l'organizzazione responsabile del monitoraggio e della supervisione dei conti delle squadre di calcio professionistiche in Francia, ndr).

