Il Chelsea pensa a Leao ma il Milan vuole blindarlo

verso il rinnovo

I rossoneri considerano il portoghese incedibile ma devono trattare il suo rinnovo di contratto

© Getty Images Rafael Leao ieri è rientrato a Milanello per mettersi nuovamente a disposizione di mister Pioli. Per il Milan, l'artefice principale del 19esimo scudetto è un giocatore imprescindibile, un intoccabile. Questo, tuttavia, pare non abbia impedito al Chelsea di sondare il terreno con l'entourage del portoghese per capire l'eventuale possibilità di portarlo a Londra: insomma, secondo quanto scrivono i tabloid inglesi, la nuova proprietà americana dei Blues dopo aver in pratica chiuso per Koulibaly, starebbe studiando il grandissimo colpo di mercato. Operazione ai limiti dell'impossibile, a dire il vero, perché si scontra con la ferma volontà del Milan di non privarsi di Leao, gioiello oltretutto "blindato" da una clausola di 150 milioni di euro. Eppure qualcosa sembra muoversi o per lo meno il Chelsea vorrebbe provare a incunearsi tra le pieghe di una trattativa per il rinnovo del contratto che scade nel 2024 e che vede ancora distanti il portoghese e il Milan stesso.

Da Casa Milan filtra assoluta tranquillità, a dire il vero. Per lo meno per quanto riguarda il futuro immediato di Rafa. La clausola di cui si è detto e l'ottimo rapporto con il giocatore sono considerate garanzie sul presente e sul prossimo futuro. Diverso se vogliamo il discorso relativo al contratto che scade tra due anni: il club si è detto pronto ad alzare lo stipendio del giocatore sino a sei milioni a stagione con allungo fino al 2027, la controparte al momento non ha dato risposte in linea con le aspettative.

Leao sa di poter aspirare a guadagni nettamente superiori e senza voler forzare la mano ha però deciso di prendere tempo. Un balletto che potrebbe tuttavia favorire l'inserimento di top club europei che inevitabilmente hanno messo gli occhi su uno dei giocatori più forti in circolazione.

Per ora c'è stato il sondaggio del Chelsea, sempre dall'Inghilterra si vocifera di un prossimo tentativo del City. Insomma, se al momento la situazione legata al presente non spaventa il Milan, spingendo lo sguardo un poco più in là c'è chi incomincia a individuare qualche pericolosa crepa.