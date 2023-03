Milan, Ibra si ferma ancora: problema muscolare alla coscia

NUOVO INFORTUNIO

Ancora incerti i tempi di recupero: Zlatan verrà valutato di settimana in settimana

© Getty Images Non c'è pace per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è rientrato infatti al quartier generale rossonero dagli impegni con la nazionale lamentando un dolore alla coscia destra e gli accertamenti strumentali hanno evidenziato un problema muscolare. Al momento non è ancora chiara l'entità dell'infortunio, né i tempi di recupero. Zlatan verrà valutato di settimana in settimana per capire l'evolversi della situazione. L'unica cosa certa, per ora, è che nell'immediato il giocatore non sarà a disposizione di Stefano Pioli a partire dalla sfida col Napoli di domenica sera.

Vedi anche Milan Ibrahimovic esclusivo: "Sono ancora il numero 1, adesso cambia la musica" Dopo Kalulu, dunque, il Milan perde anche Ibrahimovic in vista dei prossimi impegni ravvicinati di aprile. Una tegola pesante per Pioli, che non potrà contare ancora sull'esperienza e il carisma di Zlatan e in campo dovrà affidarsi nuovamente solo a Giroud al centro dell'attacco. Anche perché per lo svedese l'impressione è che potrebbe trattatarsi di un problema serio che lo terrà lontano dal terreno di gioco almeno per un paio di settimane prima di ulteriori accertamenti e nuove valutazioni.