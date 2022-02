Ibra, dubbi sul rientro: niente Udinese e verso il forfait per il derby di Coppa

L'INFORTUNIO

Il problema al tendine d'Achille sta tormentando l'attaccante svedese. La speranza rossonera è di riaverlo in campo per il Napoli

Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic stanno tenendo sulle spine l'ambiente rossonero. Certa l'assenza nell'anticipo di venerdì contro l'Udinese, si sperava di riaverlo a disposizione per l'andata della semifinale con l'Inter in Coppa Italia. L'attaccante svedese, però, sempre bloccato dal problema al tendine d'Achille rimediato un mese fa, non potrà esserci nemmeno per il derby. Le speranze del Milan sono legate a un recupero che possa consentirgli di essere presente nella partitissima di Napoli di domenica 6 marzo, scontro fondamentale in chiave scudetto. Getty Images

L'unica cosa certa al momento, però, è che sia quantomeno difficile ipotizzare una data effettiva per il rientro. Si aspetta che Ibra sia completamente recuperato. Solo allora si prenderà in considerazione il suo ritorno in campo per evitare nuove ricadute. L'età anagrafica e la fragilità dell'attaccante svedese sono al centro del dibattito sul suo rinnovo, che il Milan ipotizza legato a presenze e prestazioni in modo da poter più facilmente gestire i problemi fisici che affliggono il suo centravanti.