Grana-Milan, annullate le visite mediche di Ballo-Tourè

Le visite mediche del terzino senegalese Fodé Ballo-Touré, che inizialmente erano previste per oggi, sono state annullate perché alcuni dettagli sono ancora da perfezionare. Rimandato, quindi, l'arrivo in rossonero del giovane esterno proveniente dal Monaco. Il Milan era convinto di poter chiudere già oggi il discorso e portare così un altro giocatore, giovane, nella rosa di Stefano Pioli. Così non sarà e si vedrà quindi nei prossimi giorni il da farsi.

afp