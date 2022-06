Finalmente Origi, il belga è atterrato a Milano: primo colpo rossonero

manovre milan

L'attaccante belga inizia la sua avventura in rossonero: martedì le visite mediche e la firma

Si sblocca anche il mercato del Milan, Divock Origi sta diventando un nuovo attaccante rossonero. Il belga, svincolato dal Liverpool, è atterrato attorno alle 18 all'aeroporto milanese della Malpensa proveniente da Bruxelles, per poi trasferirsi all'hotel Sheraton, e domani ha in programma le visite mediche di rito e la firma sul contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro più bonus. Affare chiuso tempo fa dalla coppia Maldini-Massara che nelle prossime ore assumerà il crisma dell'ufficialità. Colpo importante per Pioli che con il classe 1995 avrà un'alternativa importante a Giroud. Milan, ecco Origi: è sbarcato il primo colpo



Difficile dire ora se Origi partirà con i gradi di titolare al centro dell'attacco del Milan, ma sicuramente la punta belga rappresenta un giocatore di qualità, capace di fare gol. Profilo affidabile che negli ultimi anni ha fatto da comprimario al Liverpool, ma si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa da Klopp. Negli ultimi quattro anni in Reds 60 presenze e 16 gol, tra questi anche la doppietta contro il Barcellona nella semifinale della Champions League 2019 vinta e quello in finale contro il Tottenham. L'esperienza internazionale non gli manca di certo e quindi Maldini ha deciso di non farselo scappare affondando il colpo in primavera, in tempi non sospetti.

Nelle ultime settimane Origi ha lavorato sodo in Belgio per recuperare dal problema muscolare che l'ha costretto a saltare il finale di stagione per farsi trovare pronto all'inizio del ritiro, lunedì prossimo. Ora avrà una settimana di tempo per ambientarsi a Milano e poi inizierà la sua avventura in rossonero.