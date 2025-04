Ds Milan, scatto di Igli Tare per il ruolo: Furlani a Roma per incontrarlo

Igli Tare è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. L'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, è volato a Roma per incontrare l'ex dirigente della Lazio dopo che è definitivamente sfumata la pista che portava a Fabio Paratici. L'albanese è in cima alla lista delle preferenze del club rossonero per ricoprire il ruolo vacante, preferibile agli altri candidati come D'Amico e Sartori - oltre che per le capacità che gli vengono riconosciute con l'esperienza maturata negli anni - in quanto l'unico libero da contratti e dunque disponibile ad iniziare eventualmente da subito il lavoro.