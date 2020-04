Dal Portogallo: il Milan avanza per Luis Maximiano, erede di Donnarumma

"Il Milan avanza per Max". Così in apertura il quotidiano portoghese 'A Bola', secondo cui il club rossonero starebbe facendo sul serio per il portiere dello Sporting Lisbona Luis Maximiano, classe 1999, individuato come il possibile sostituto di Gigio Donnarumma. L'offerta, scrive 'A Bola', potrebbe arrivare fino a 20 milioni di euro. Maximiano ha un contratto con lo Sporting fino al 30 giugno 2023 e una clausola rescissoria fissata a 45 milioni di euro.

Il futuro di Donnarumma, che ha un contratto in scadenza nel 2021, resta un rebus. Lui vorrebbe restare in rossonero: più volte ha dichiarato pubblicamente il suo amore per questi colori. Ma il rinnovo del contratto non c'è ancora e la Juve è pronta a mettere quest'estate sul piatto l'offerta per portare in bianconero il portiere. E allora il Milan si sta guardando intorno alla ricerca del sostituto di Gigio. Il portiere argentino dell'Udinese Juan Musso è il nome in pole ma nelle ultime settimane è salito alla ribalta anche il nome di Luis Maximiano, entrato in orbita anche dell'Inter. Nazionale Under 21, da metà stagione si è conquistato il posto da titolare nello Sporting, dove è cresciuto.