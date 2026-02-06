Milan, il punto sui rinnovi di Bartesaghi e Tomori

Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri avrebbero già impostato il prolungamento fino al 2031 per Davide Bartesaghi con un considerevole aumento dell'ingaggio che dovrebbe triplicare rispetto agli attuali 600mila euro. Il Diavolo vuole provare a blindare il classe 2005, visto che da tempo è monitorato anche dall'Arsenal. Segnali positivi anche per quanto riguarda Fikayo Tomori: il difensore va in scadenza nel 2027 e vuole restare al Milan. I dialoghi con il suo entourage sembrano già ben avviati nella giusta direzione.