Milan, il punto sui rinnovi di Bartesaghi e Tomori

06 Feb 2026 - 11:44

Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri avrebbero già impostato il prolungamento fino al 2031 per Davide Bartesaghi con un considerevole aumento dell'ingaggio che dovrebbe triplicare rispetto agli attuali 600mila euro. Il Diavolo vuole provare a blindare il classe 2005, visto che da tempo è monitorato anche dall'Arsenal. Segnali positivi anche per quanto riguarda Fikayo Tomori: il difensore va in scadenza nel 2027 e vuole restare al Milan. I dialoghi con il suo entourage sembrano già ben avviati nella giusta direzione. 

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

Pep Guardiola

Mercato povero? Mica tanto… Dietro l’irraggiungibile Premier c’è la nostra Serie A

Juve-Tonali, da sogno a obiettivo a due condizioni. Occhio all'Arsenal e alla Premier League

Il pagellone: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:44
Milan, il punto sui rinnovi di Bartesaghi e Tomori
10:07
Milan, arriva un tesoretto da 60 milioni per due colpi estivi
09:09
Kouamé all'Aris Salonicco: addio alla Fiorentina dopo il mancato colpo Verona
08:05
Retroscena Mateta-Milan: le parole di Glasner sull'infortunio
20:56
Atalanta, Percassi: "Contenti di Raspadori, ci siamo rinforzati"