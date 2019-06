Ceballos, il Milan propone il prestito biennale al Real Madrid

23/06/2019

Dopo Krunic, il Milan è pronto a regalare un altro colpo a centrocampo a Marco Giampaolo. Il profilo cercato è di livello, soprattutto dopo il viaggio della dirigenza a casa Real: si è parlato anche di Kovacic ma il nome caldo rimane quello di Dani Ceballos. Lo spagnolo, anche ieri in gol nella Spagna Under 21, è in uscita dai blancos, visto il rapporto ai minimi termini con Zidane. Il problema è la richiesta di 40-45 milioni di euro ma il club rossonero sta studiando la formula migliore per accontentare le richieste di Florentino Perez.