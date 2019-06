Boban chiama Kovacic al Milan. E per il centrocampo c'è anche Ceballos

21/06/2019

Sta prendendo forma il progetto che prevede l’arrivo al Milan di alcuni giocatori del Real Madrid. E sta prendendo forma anche l’ipotesi che possa arrivare in rossonero un centrocampista di grande qualità: Mateo Kovavic. Reduce da una stagione di prestito al Chelsea (che non l’ha riscattato), è considerato da Zidane un giocatore in sovrannumero. Guadagna 4 milioni a stagione e ovviamente il Milan potrebbe prenderlo in prestito con diritto (non obbligo) di riscatto. Il ragazzo non ha dimenticato la sua precedente esperienza a Milano, con la maglia dell’Inter, e tornerebbe molto volentieri nella città che l’ha visto approcciarsi al grande calcio. Altro elemento a favore di questo affare è la nazionalità di Kovacic: l’arrivo al Milan di Zvomimir Boban può essere un richiamo importante per un croato che aveva proprio Zorro come idolo.



Ci sono altri due giocatori comunque nel possibile rapporto nascente Milan-Real. Uno è stato più o meno individuato da tutti ed è il centrocampista Dani Ceballos, nazionale spagnolo Under 21 e talento emergente che però Zidane non considera come possibile titolare per la prossima stagione. Tutto questo lavoro sui centrocampisti è anche dovuto a un fortissimo rallentamento su Stefano Sensi, che nelle ultime ore si sta avvicinando pesantemente all’Inter dopo il blitz del dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nella sede nerazzurra. Ma dal Real Madrid al Milan potrebbe arrivare anche Borja Mayoral, giovane attaccante, pure lui Under 21 spagnolo, che potrebbe essere il sostituto di Patrick Cutrone. Uno degli appuntamenti a Casa Milan nelle ultime ore è stato proprio quello tra il nuovo diesse Massara e Donato Orgnoni, procuratore di Cutrone. Orgnoni è stato informato che il suo assistito è potenzialmente sul mercato, ora verranno vagliate le varie possibilità.