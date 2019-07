Ceballos a un passo dall'Arsenal: il sogno Milan è definitivamente sfumato

16/07/2019

Probabilmente non sarà il Tottenham, ma sarà comunque Inghilterra, sarà comunque Londra, sarà Premier: Dani Ceballos - secondo il quotidiano di Madrid AS - è infatti a un passo dall'Arsenal. E, dunque, ormai definitivamente lontano dal Milan. Vero è che l'operazione riguardante il centrocampista spagnolo del Real era ormai sostanzialmente sfumata da giorni se non settimane, ma ora sembra si sia veramente giunti all'epilogo. Alla parola definitiva. Stando al quotidiano spagnolo, sempre molto vicino alle faccende della Real Casa Blanca, manca infatti solo l'ok di Zidane per il passaggio in prestito di Ceballos ai Gunners di Unai Emery: un assenso che non dovrebbe tardare, ma arrivare al contrario già nelle prossime ore.