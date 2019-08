Milan, "tutti" sul mercato per arrivare a Correa: André Silva-Espanyol, Rodriguez-Schalke

LE STRATEGIE

C'è praticamente una squadra intera sul mercato. L'avvicinamento del Milan all'inizio del campionato non è dei più sereni, almeno sulla carta: sul campo sono arrivate buone risposte per Marco Giampaolo, ma ad oggi il tecnico ha poche certezze sulla rosa di cui disporrà tra dieci giorni e soprattutto dal 2 settembre. Il Milan secondo gli ex

Difficile immaginare rivoluzioni, in realtà, ma la voglia di regalare al tecnico uno o due innesti, soprattutto in attacco, impone al club di fare cassa. Con chi? Il punto è proprio questo. Chiaro che le strategie cambiano a seconda dei sacrifici: i nomi dei big che potrebbero lasciare sono quelli di Gigio Donnarumma (Psg, 50 milioni), Suso (Fiorentina, 30 più bonus) e Kessie (40, manca un'offerta concreta), ma Maldini e Boban potrebbero optare per tenere i migliori e lasciar andare i pezzi meno pregiati della rosa per arrivare comunque ad Angel Correa, per il quale l'Atletico chiede 50 milioni. L'arrivo ormai imminente di Rodrigo ai colchoneros potrebbe facilitare la cessione dell'argentino ai rossoneri.

La trattativa con il Parma per la cessione di Laxalt sembra tramontata, perché gli emiliani non sono disposti a pagare i 12 milioni richiesti. Sull'uruguaiano c'è l'Atalanta, che però punterebbe solo al prestito, così alla fine potrebbe rimanere, anche perché secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono richieste per un altro terzino sinistro, Ricardo Rodriguez, che piace allo Schalke. E in Germania hanno mercato anche Andrea Conti (destinazione Werder Brema) e Hakan Calhanoglu, che da titolare fisso nel precampionato rischia di finire dietro nelle gerarchie di Giampaolo dopo il rientro di Paquetà (che il tecnico vede mezzal),

In Spagna, invece, potrebbero finire André Silva e Samu Castillejo, oggi le prime riserve nel reparto offensivo. Il portoghese è nel mirino dell'Espanyol e si potrebbe chiudere per 25 milioni, mentre il Villarreal punterebbe al ritorno di Castillejo dopo averlo ceduto ai rossoneri la scorsa estate.