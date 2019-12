Anche il Milan ci prova per Haaland

Erling Braut Haaland sarà uno dei prossimi obiettivi delle big d'Europa e anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa all'attaccante del Salisburgo. Almeno per gennaio, quando sarà valida la clausola rescissoria da "appena" 30 milioni di euro. Poi, dall'estate, scatterà un'asta a suon di milioni a cui soltanto pochi club potranno partecipare. Adesso, invece, il costo del suo cartellino è più abbordabile e in Austria stanno ricevendo numerose offerte.

Sta di fatto che Maldini e Boban si sarebbero fatti avanti con Mino Raiola, agente del 19enne norvegese esploso in Champions League, per presentare la loro offerta: contratto quinquennale da 5,5 milioni di euro a stagione. Un'operazione onerosa, ma che il Milan sta provando a mandare in porto, soprattutto se non dovesse concretizzarsi il sogno Ibrahimovic.