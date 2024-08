Abraham in arrivo, Bennacer può ancora salutare: l'ultimo giorno di mercato del Milan in diretta 

© Getty Images

L'ultimo giorno di mercato regalerà al Milan almeno una nuova punta, ossia Tammy Abraham. L'ex attaccante del Chelsea si trasferirà dalla Roma in prestito: stamattina sono previste le visite mediche. Ai giallorossi, con la medesima formula, si trasferirà Alexis Saelemaekers. Attenzione a una mossa last minute per Manu Koné, in uscita dal Borussia M'gladbach. C'è però da fargli spazio in rosa con l'uscita di un calciatore straniero: attenzione alle evoluzioni sul fronte Luka Jovic, adesso di troppo in attacco. Da non escludere anche un addio di Ismael Bennacer per il quale continuano a risuonare le sirene dall'Arabia.