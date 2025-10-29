Milan, il Bournemouth vuole riscattare Jimenez

Dopo un periodo di ambientamento, le prestazioni di Alex Jimenez al Bournemouth iniziano a convincere e dall'Inghilterra pensano al riscatto. L'esterno spagnolo era arrivato la scorsa estate dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Le cifre del riscatto sono fissate a 20 milioni + 5 di bonus. Il Bournemouth ha intenzione di scommettere su Jimenez, che inizia a entrare nei radar anche della nazionale maggiore spagnola.