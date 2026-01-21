Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta

21 Gen 2026 - 11:29

Dopo tante riflessioni, sondaggi, avvicinamenti e ripensamenti, potrebbe essere l’ex Verona Diego Coppola, classe 2003 e dalla scorsa estate in forza al Brighton, il rinforzo per la difesa del Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. L’esperienza in Inghilterra infatti finora non è andata come sperato, soltanto 5 presenze e meno di 200 minuti in campo, e il giocatore farebbe volentieri ritorno in Italia anche per rientrare nel giro della Nazionale e magari sognare la partecipazione al Mondiale.

Il Brighton dal canto suo, che lo ha pagato 11 milioni, avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco e Allegri aspetta da tempo un rinforzo in difesa. Tutto fatto quindi? Non proprio perché sul giocatore è forte la concorrenza della Fiorentina e molto dipenderà anche dalle valutazioni che a Milanello stanno facendo su De Winter e Odogu: “Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci sarà qualcosa che ci potrà aiutare lo faremo se c’è necessità, ma per il momento stiamo bene come stiamo”, ha detto recentemente Igli Tare.

Leggi anche

Non scatta più, segna di testa e si allena nel giorno libero: a Milanello c’è un nuovo Leao

Ultimi video

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:35
Roma, termina prestito, Bailey torna all'Aston Villa
11:29
Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta
10:02
Inter, tentazione Dibu Martinez per il dopo-Sommer
09:16
Lazio, può partire anche Romagnoli: Lotito fissa il prezzo
08:51
Kessie-Juve, il piano per giugno