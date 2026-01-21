Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta

Il Brighton dal canto suo, che lo ha pagato 11 milioni, avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco e Allegri aspetta da tempo un rinforzo in difesa. Tutto fatto quindi? Non proprio perché sul giocatore è forte la concorrenza della Fiorentina e molto dipenderà anche dalle valutazioni che a Milanello stanno facendo su De Winter e Odogu: “Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci sarà qualcosa che ci potrà aiutare lo faremo se c’è necessità, ma per il momento stiamo bene come stiamo”, ha detto recentemente Igli Tare.