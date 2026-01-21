Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta

Dopo tante riflessioni, sondaggi, avvicinamenti e ripensamenti, potrebbe essere l’ex Verona Diego Coppola, classe 2003 e dalla scorsa estate in forza al Brighton, il rinforzo per la difesa del Milan in questa fase finale del calciomercato invernale. L’esperienza in Inghilterra infatti finora non è andata come sperato, soltanto 5 presenze e meno di 200 minuti in campo, e il giocatore farebbe volentieri ritorno in Italia anche per rientrare nel giro della Nazionale e magari sognare la partecipazione al Mondiale.
Il Brighton dal canto suo, che lo ha pagato 11 milioni, avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura secco e Allegri aspetta da tempo un rinforzo in difesa. Tutto fatto quindi? Non proprio perché sul giocatore è forte la concorrenza della Fiorentina e molto dipenderà anche dalle valutazioni che a Milanello stanno facendo su De Winter e Odogu: “Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci sarà qualcosa che ci potrà aiutare lo faremo se c’è necessità, ma per il momento stiamo bene come stiamo”, ha detto recentemente Igli Tare.