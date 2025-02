"Ho parlato con chi di dovere, ma alla fine sono io che devo andare al centro sportivo ogni giorno e poi in campo. Qua mi sento bene, mi sento a casa. In questi quattro anni ho vinto due trofei, avremmo potuto vincere di più. Io mi sento bene, più maturo e la squadra ora è più forte. Non c'è motivo per andarmene. Finché qualcuno non mi dice che me ne devo andare, io resto". Così Fikayo Tomori a Sky Sport alla vigilia del ritorno del playoff di Champions col Feyenoord.