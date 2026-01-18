Milan, Tare: "Rinnovo Maignan? A breve avremo una risposta definitiva"

Il mercato è aperto, il Milan è vigile, pronto a cogliere eventuali occasioni: questo il pensiero del direttore sportivo rossonero Igli Tare. In particolare, risolta la questione del centravanti, qualcosa di nuovo potrebbe vedersi in difesa: "Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci sarà qualcosa che potrà esserci utile lo faremo, per il momento stiamo bene come stiamo” ha dichiarato a Dazn il dirigente milanista prima del fischio d'inizio del match contro il Lecce. Importanti anche le parole sul rinnovo di Maignan: “Quanto manca? Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso che a breve, nelle prossime settimane, avremo una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.