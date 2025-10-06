Milan, si lavora al rinnovo di Tomori

Fikayo Tomori è diventato un punto fermo nel Milan di Massimiliano Allegri. Dopo una stagione con diverse difficoltà, il difensore sembra tornato ai livelli di qualche anno fa. Per questo motivo, come spiegato da Fabrizio Romano, il club vorrebbe iniziare al più presto le trattative per il rinnovo, visto che l'attuale contratto scade nel giugno 2027. Nel corso dell'ultima sessione invernale di mercato, Tomori era stato molto vicino al Tottenham ma alla fine aveva optato per la permanenza in rossonero. Insomma, in via Aldo Rossi il suo prolungamento è tornato tra le priorità della dirigenza.