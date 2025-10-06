Manchester United: Glasner candidato per la panchina

Oliver Glasner sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera sulla panchina del Crystal Palace, con cui l'anno scorso è riuscito a vincere l'FA Cup e a conquistare un posto in Europa. Adesso Glasner sogna il grande salto e sul tavolo c'è già qualche prima ipotesi per il futuro: l'allenatore avrebbe attirato l'interesse del Manchester United, che negli ultimi anni non è riuscito a trovare una guida tecnica solida in grado di far viaggiare la squadra ad alti livelli. Il sogno dell'attuale allenatore del Palace, però, sarebbe quello di tornare ad allenare in Germania, al Bayern Monaco. In Bundesliga si è già seduto sulle panchine di Wolsfburg e Eintracht Francoforte, e ora sogna il ritorno, proprio nella squadra più blasonata del campionato tedesco.