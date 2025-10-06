Real Madrid, Endrick via in prestito a gennaio

Le statistiche recitano ancora zero minuti in stagione. Endrick è diventato un caso e il Real Madrid sta cercando le soluzioni per risolverlo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, i Blancos starebbero valutando di cederlo in prestito già nella sessione invernale di mercato. Il club crede nelle sue potenzialità ma è consapevole che ha bisogno di giocare per esprimerle, cosa che al momento non sembra possibile. L'attaccante brasiliano potrebbe quindi lasciare il Real per la seconda parte di stagione: sulle sue tracce ci sarebbero West Ham, Real Sociedad e Valencia.