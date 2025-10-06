Xavi continua a rifiutare l'Arabia: vuole allenare in Europa

Dopo l'avventura al Barcellona, Xavi è ancora senza panchina. Lo spagnolo è stato più volte accostato a diversi club, soprattutto in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, però, il tecnico ha sempre rifiutato la Saudi Pro League con l'obiettivo di restare ad allenare in Europa. L'ex Blaugrana starebbe osservando con attenzione l'evolversi della situazione al Manchester United. Ruben Amorim è sempre in bilico e Xavi sarebbe pronto ad accettare l'incarico nel caso arrivasse una chiamata dei Red Devils.