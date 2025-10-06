Barcellona, occhi sul camerunese Etta Eyong

Cinque gol nelle prime otto partite di Liga con il Levante per Karl Etta Eyong, che ha così attirato l'attenzione di grandi club europei: su tutti, più vivo che mai, sembra esserci l'interesse del Barcellona. I blaugrana volevano acquistare il giocatore già questa estate, ma i problemi economici legati al fair play finanziario hanno impedito la finalizzazione dell'affare. La sessione invernale, o al massimo quella estiva di calciomercato, potrebbero essere quelle decisive per portare Etta Eyong alla corte di Flick. Per il Barcellona, l'attaccante camerunese rappresenterebbe un'alternativa a Lewandowski giovane e di prospettiva.