Inzaghi è pronto a soffiare Darwin Nunez alla Serie A: scatta l'assalto dell'Al Hilal

Lo ha inseguito il Napoli a lungo prima di prendere Lucca ed è stato proposto al Milan, a caccia di un attaccante. Parliamo di Darwin Nunez, che invece adesso potrebbe finire in Arabia Saudita. Precisamente all'Al Hilal di Simone Inzaghi, alla ricerca disperata di una punta dopo gli assalti, non andati a buon fine, a Victor Osimhen e Alexander Isak. Nelle ultime ore i sauditi hanno intensificato i contatti per il bomber uruguagio che ha aperto al trasferimento.