Milan, paradosso Abraham: eroe dei derby col futuro in bilico

Tammy Abraham sempre più uomo derby. Dopo aver chiuso la pazza rimonta che ha deciso la finale di Supercoppa con l'Inter ha segnato anche nella semifinale di Coppa Italia, regalando al Diavolo il momentaneo vantaggio. Tuttavia, a fronte di un rendimento top nelle coppe, Abraham ha generalmente deluso trovando la via della rete appena 2 volte in oltre 1000 minuti giocati in campionato. Per questa ragione il suo futuro è in bilico: la Roma valuta l'inglese tra i 20 e i 25 milioni di euro, in più Tammy ha un contratto pesante da 4,5 milioni all'anno. Per queste ragioni il Milan sembrerebbe intenzionato a non riscattare la punta, ma a fine stagione ci sarà un confronto decisivo con i giallorossi: nei discorsi tra i due club rientrerà anche Alexis Saelemaekers, calciatore di proprietà del Milan che la Roma vorrebbe trattenere.