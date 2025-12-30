Genoa, anche Mandas e Mandragora in lista

Il Genoa si sta guardando intorno per provare a regalare qualche rinforzo nel mercato di gennaio a Daniele De Rossi. Il primo ruolo su cui il Grifone vorrebbe mettere mano è quello del portiere: Leali non ha convinto in questi mesi ed è probabile che nel prossimo mese a Marassi arriverà il suo sostituto. Tanto si è parlato di Mattia Perin, ma la Juve non vuole lascar partire a cuor leggero il suo secondo. Per questo nelle ultime ore si sarebbero alzate le quotazioni di Mandas: il portiere greco è chiuso da Provedel alla Lazio e tante squadre hanno chiesto informazioni su di lui. Ci sono anche i rossoblu. Il nome per il centrocampo invece è quello di Rolando Mandragora: se il centrocampista dovesse aprire all'addio a Firenza il Genoa lo accoglierebbe con piacere.