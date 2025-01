Milan-Gimenez, giovedì potrebbe essere la giornata decisiva

Il giorno buono potrebbe essere giovedì, non fosse altro che mercoledì il Feyenoord si gioca a Lille la qualificazione in Champions (playoff quasi certi, top 8 possibile) e non intende farlo senza il suo centravanti. Il Milan insiste per Santiago Gimenez, con cui ha trovato un facile accordo economico (guadagna un milione e accetterebbe volentieri 2 milioni o poco più), ma deve fare i conti con la resistenza del club olandese. Cambiare il riferimento offensivo è complicato per tutti, Feyenoord compreso, e la sensazione che per convincere il "venditore" serva uno sforzo importante è palpabile. La richiesta, 40 milioni, potrebbe anche essere alla portata del Milan. Resta da capire se basterà oppure no. Il punto interrogativo è grande e il tempo, con una settimana di mercato appena davanti, non è moltissimo.