Milan, due nomi per l'attacco a gennaio

Il Milan è alla ricerca di rinforzi importanti per l'attacco. Il centravanti sarà la vera priorità per i rossoneri durante la sessione invernale di mercato per potere rincorrere la qualificazione alla Champions League o, magari, qualcosina in più. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Tare starebbe sondando due piste: la prima porta a Niclas Füllkrug. Il centravanti tedesco lascerà il West Ham a gennaio ed è alla ricerca di un'occasione per rilanciarsi. Il secondo nome è Jean-Philippe Mateta: la punta del Crystal Palace ha già segnato 7 gol in 13 presenze di Premier League. Per potere acquistare, però, il Milan dovrà prima cedere: l'indiziato numero uno a lasciare Milano sembra essere Santiago Gimenez.