Il Chelsea ufficializza Barco, 43° giocatore in rosa: le migliori occasioni in uscita

Il Chelsea ha ufficializzao l'acquisto di Barco dallo Strasburgo, accolto Welbeck e riabbracciato Mudryk dopo la squalifica per doping. Xabi Alonso ora ha a disposizione una rosa chilometrica da 5 portieri, 7 terzini, 9 difensori centrali e 7 punte. In totale, contando due prestiti, sono ben 43 i giocatori sotto contratto in rosa. In Premier però il club potrà registrarne un massimo di 25: quello dei blues somiglia sempre più a un supermercato del calcio…