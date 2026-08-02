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MERCATO

Il Chelsea ufficializza Barco, 43° giocatore in rosa: le migliori occasioni in uscita

02 Ago 2026 - 21:38
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Il Chelsea ha ufficializzao l'acquisto di Barco dallo Strasburgo, accolto Welbeck e riabbracciato Mudryk dopo la squalifica per doping. Xabi Alonso ora ha a disposizione una rosa chilometrica da 5 portieri, 7 terzini, 9 difensori centrali e 7 punte. In totale, contando due prestiti, sono ben 43 i giocatori sotto contratto in rosa. In Premier però il club potrà registrarne un massimo di 25: quello dei blues somiglia sempre più a un supermercato del calcio…

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